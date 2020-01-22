ULEB, basketbolun yönetim organı olan FIBA ile ortak bir savunma anlaşması imzaladığını duyurdu. FIBA, 2016 yılında Euroleague ve Eurocup uluslararası kulüp müsabakalarının organizatörü olan ECA, rekabet karşıtı davranışları ve Avrupa kulüp müsabakaları pazarında baskın bir pozisyonu kötüye kullanmaları sebebiyle Avrupa Komisyonu’na resmi olarak şikayet etmişti. ULEB, bu şikayette FIBA’ya ortak olma kararı aldı. Ayrıca ULEB tarafından kapalı lig fikrine tamamen karşı olunduğu da belirtildi.

"EUROLEAGUE'İN AVRUPA BASKETBOLUNA NASIL VERDİĞİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Bir açıklama yayımlayan ULEB Başkanı Tomas Van Den Spiegel, "Üye liglerimizle birlikte, hem yurt içinde hem de uluslararası kulüp müsabakalarında basketbolun sportif ilkelerini korumak için çok çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm kulüplerimizin en üst düzeyde rekabet edebilme hakkı olduğuna inanıyoruz ve her seviyede her kulüp için uluslararası basketbol hayalini canlı tutmak istiyoruz. ECA kararlarının son yıllarda takvimi nasıl etkilediğini ve ECA’nın turnuvalarına katılacak kulüpleri seçmek için etik bir sistemi olmadığını, bu seçimi rastgele yaptıklarını göz önünde bulundurarak, haklarımızı savunmak için harekete geçme gereği hissettik. Bu nedenle ULEB, Euroleague’in rekabet karşıtı davranışlarından dolayı, FIBA’nın ECA'ya karşı Avrupa Komisyonu’na ilettiği şikayete resmen katıldı. Bunun basketbolda, Avrupa spor modelini koruma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve Euroleague’in Avrupa basketboluna, hem yerel hem de uluslararası düzeyde nasıl zarar verdiğini Avrupa Komisyonu'na açıklamayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

ULEB HAKKINDA

1992 yılında kurulan Avrupa Basketbol Ligleri Birliği ULEB, Avrupa yerel liglerinin ve kulüplerinin haklarını geliştirmeyi ve savunmayı hedeflemektedir. Şu anda ULEB üyeleri arasında; ACB (İspanya),LNB (Fransa),BBL (Almanya),HEBA (Yunanistan),PBL (Belçika),PLK (Polonya),DBL (Hollanda),Legabasket (İtalya),VTB United League, LKL (Litvanya),BSL (İsrail) bulunmaktadır. ULEB şu anda hem ECA'nın hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin azınlık hissedarıdır.