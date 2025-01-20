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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı - İş-Yaşam Haberleri

        Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesini kazanan Gamador İnşaat sözleşmeyi imzaladı

        Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı taşınmazlara ilişkin özelleştirme ihalesinde 7 milyar 500 milyon lira ile bir taşınmaz ihalesindeki en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat AŞ sözleşmeyi imzalayarak arazileri devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:07
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        Ülke tarihinin en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesininde imza
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 32 bin 927,26 ve 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile bunların üzerindeki yapıların özelleştirilmesi için geçen yıl düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat AŞ vermişti.

        "Ülke tarihindeki tüm zamanların en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesi" olarak kayda geçen ihalede süreç, bugün itibarıyla tamamlanırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) imza töreni düzenlendi.

        Başkan Bekir Emre Haykır, buradaki konuşmasında, özelleştirme sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarını tebrik etti, ihaleyi kazanan Gamador İnşaat AŞ yetkililerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan da verdikleri teklifle ülke tarihi açısından tüm zamanların en büyük taşınmaz ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Devletimize ve kurumumuza olan sorumluluğu yerine getirip, devir işlemlerini gerçekleştirdik. Bundan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

        Taşınmazların Ankara'nın tam kalbinde bulunduğuna işaret eden Karaarslan, arazinin park alanı dahil 106 dönümden oluştuğunu söyledi.

        Projelendirme çalışmalarına hızla başladıklarını anlatan Karaarslan, "Projemizin çizimleri devam ediyor. Hedefimiz 2026'da projemizin inşasına başlamak. Arazimizin olduğu bölgede yapacağımız proje Ankara'ya yeni bir nefes, iş hayatına da yine yeni bir heyecan getirecek." diye konuştu.

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