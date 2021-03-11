İngiltere'de güzellik markası SuperDrug tarafından gerçekleştirilen bir projede 18 farklı ülkenin kadın vücutları hakkında çalışma yapıldı. 'Mükemmeliğin Algısı' adı verilen projede 18 farklı ülkeden 18 farklı grafik tasarımcı aynı kadın fotoğrafı üzerinde photoshop ile çalışarak ülkelere göre vücut ölçülerini belirledi. Ortaya ise bambaşka sonuçlar çıktı. Marka, proje ile sıfır beden kaygısını eleştirerek "Yaygın olarak kabul gören güzellik standartları hem kadınlar hem de erkekler üzerinde derin etkiler yaratabiliyor. Proje, dünya genelinde gerçekçi olmayan güzellik standartlarını anlamayı ve baskıcı güzellik algısının değişmesini amaçlıyor" dedi. İşte ülkelere göre güzellik standartları...

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