Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00:10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radargörüntüsünde de dikkat çekti.

Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü. Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

ETİYOPYA'DAKİ UÇAK KAZASI

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.

THY DUYURDU

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Radardaki verilire göre İstanbul'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a, İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları'nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN AVRUPA

Türk Hava Yolları (THY),filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurma kararı aldı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ekşi, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar, uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir. 737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz" dedi.



Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

GÜNEY KORE

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı filosunda 2 adet Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli Eastar Jte havayolu şirketine bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Etiyopya Havayolları kazasında kullanılan aynı model uçağa sahip tek Güney Koreli şirkete bu uçuşlarını durdurma tavsiyesinde bulunduk. Eastar Jet önerimizi onayladı ve bize Çarşamba gününden itibaren bu uçağın uçuşların durdurulacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

SİNGAPUR

Singapur da Boeing 737'lerin uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Singapur Sivil Havacılık İdaresinin (CAAS) yayımladığı açıklamada, "Geçici olarak askıya alınma sürecinde CAAS, Boenig MAX 8'in Singapur’a geliş ve gidişlerinin güvenlik tehlikesi konusunda daha fazla bilgi toplayıp inceleyecek" denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti de, filolarında Boeing 737 Max tipi uçakları bulunan ülkedeki havayolu şirketlerinin bu uçak modelinin uçuşlarının durdurulması talimatını verdi. Vietnam Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 Max 8 uçağının kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu.

KANADA

Boeing 737'nin üreticisi olan ABD bu uçakların uçuş için güvenli olduğunu ifade ederken, Kanada da inceleme süreci bitene kadar Boing 737 MAX 8'lerin uçuşlara devam edeceğini açıkladı.

AVUSTRALYA

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), Boeing 737 Max 8 tipi uçakların uçuşlarının askıya alındığını duyurdu.

CASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Avustralya'daki Boeing 737 Max 8 tipi uçakların ülkeye giriş ve çıkışlarının askıya alındığı bildirildi.

MALEZYA

Malezya, Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max tipi uçağın düşmesinin ardından, ülke genelinde tüm B737 Max operasyonlarını askıya aldı.

Sivil Havacılık Biriminden yapılan açıklamada, pazar günü yaşanan ve 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Malezya genelindeki havalimanlarından, ikinci bir emre kadar ülke içine ve ülke içinden yapılacak tüm B737 Max uçuşlarının durdurulması kararının alındığı bildirildi.

İNGİLTERE

İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından hava sahasını "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına kapattığını duyurdu.

Açıklamada, "Henüz (Etiyopya'daki düşen uçağın) uçuş kayıt verileri elimizde olmadığı için ihtiyati bir tedbir olarak, bu tip yolcu uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesi, ayrılması ve hava sahası üzerinde uçmasının engellenmesi talimatı verilmiştir." denildi. İngiltere, Etiyopya'daki kazanın ardından söz konusu tipteki uçakların uçuşunu durduran ilk Avrupa ülkesi oldu. Halen ülkede kayıtlı olarak faaliyet yürüten 5 adet "B737 Max" tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Norveç hava yolu şirketi Norwegian Air de aynı tip yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda söz konusu uçaklardan 12 adet bulunduğu belirtildi.

İngiltere'ye bağlı Karayip Denizi'ndeki Cayman Adaları hava yolu şirketi Cayman Airways de dün B737 Max'lerin operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ALMANYA

Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya hava sahasının Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş çıkışlarına kapatıldığı belirtildi.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizim için güvenlik her şeyden önemlidir. Bütün şüpheler giderilene kadar Alman hava sahasının tüm Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatılması talimatını verdim" ifadesini kullandı.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya’da pazar günü düşen yolcu uçağıyla ilgili "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den bilgisayar bilimcileri var." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşlerini dile getirdi.

TRUMP: PİLOTUMUN EINSTEİN OLMASINI İSTEMEM

Açıklamasında "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilgisayar bilimcileri var." ifadesine yer veren Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu birçok üründe her zaman görüyorum. Genellikle eski ve daha basit olanların daha iyi olduğu durumlarda, her zaman gereksiz bir adım daha ileri gitmeye çalışılıyor. Saniyenin içinde ani kararlara ihtiyaç var ve karmaşıklık tehlike yaratır. Tüm bunlar büyük maliyet ama çok az kazanç sağlar. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı bir şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim."

Trump’ın yorumuna ilişkin ABD medyası, "ABD Ulusal Havacılık İdaresi verilerine göre 100 milyon yolcu üzerinden yapılan ölçümlerde son 20 yılda ülkede ticari havacılıkta ölümlerin yüzde 95 azaldığını" yazdı.

CNBC, 2009’dan beri ABD uçaklarının tek bir kaza geçirmeden 8 milyar yolcu taşıdığını yazarak 2017'de dünya çapında uçak kazasından ölen tek bir yolcu bulunmadığını kaydetti.

Trump, Ocak 2018’de attığı başka bir twitte ise "Göreve başladığımdan beri ticari havacılık konusunda çok katı davrandım. İyi haber, en iyi ve en güvenli yıl olan 2017’de sıfır ölümün olduğu bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.

AB'DEN UÇUŞ YASAĞI

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA),Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa'da askıya alındığını duyurdu.

EASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, EASA’nın yolcuların güvenliklerini sağlamak için gerekli her adımı attığının altı çizilerek, bu yasağa ek olarak Avrupa dışındaki havayolu şirketleri tarafından kıta içi ve dışına yönelik söz konusu model uçaklarla yapılan tüm operasyonların askıya alınmasına dair "Güvenlik Direktifi" yayımlandığı ifade edildi.

BOEING'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD havacılık şirketi Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin bazı ülkelerin aldığı hava sahalarını Boeing 737-8 MAX modeline kapatma kararını anlayışla karşıladığı ancak ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurallarına göre ek bir işlem yapması gerekmediğinden, şirketin müşterileri ve operatörlerine güncellenmiş teknik rehberlik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.

Boeing'in açıklamasında, "Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi.