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        Haberler Bilgi Magazin Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ülkü Hilal Çiftçi'nin biyografisi

        Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Ülkü Hilal Çiftçi'nin biyografisi

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri ve özel konukları ile izleyicilerin evine konuk oldu. Bu kapsamda programa konuk olan isimlerin hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer aldı. Peki, "Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Ülkü Hilal Çiftçi hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:58
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        O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan Ülkü Hilal Çiftçi'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. “İnci Taneleri”nde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, 18 Ekim’de vizyona giren “Kayıp Kamyon” adlı filmde ilk başrol heyecanını yaşadı. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

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        ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

        11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi Zonguldak, Devrek doğumlu çocuk oyuncudur. Küçük yaşlardan beri pek çok reklam, dizi ve sinema filminde yer alan Çiftçi "Alice Müzikali", "Dönence", "Gülümse Kaderine" ve 'İnci Taneleri' gibi önemli yapımlarda yer almaktadır.

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        ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

        Oynadığı diziler hangisi?

        Tozkoparan İskender (2021)

        Lacivert gece ( 2019 )

        NK kids (2016)

        Alice Müzikali (2019)

        Verda (2019, Derin karakteri)

        Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

        Adı: Zehra (2017)

        Nerdesin Birader (2017)

        Güldüy Güldüy (2016-2017)

        Bizim Köy (2017)

        Schafer (2017)

        Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)

        Arkadaşlar İyidir (2016)

        Lcw (2016)

        Slepey (2016)

        Fiat Egea (2016)

        DiDi (2016)

        Algida (2016)

        BEKO (2016)

        TEKNOSA (2016)

        ETİ Petito (2016)

        Garanti Bank (2016)

        Fiat babalar günü (2016)

        Fiat anneler günü (2016)

        Siccin cürmü aşk ( 2016 )

        Michael (2016)

        Gooes (2015)

        Sessiz Yalanlar (2015, Çocuk Ceren karakteri)

        Sen Benimsin (2015)

        Kara Kutu (2015)

        Göç Zamanı (2015)

        Kocan kadar konuş ( 2015 )

        Saftirik (2015)

        Kara Dayı (2014)

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