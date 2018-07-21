Ullensaker / Kisa - Nest Sotra sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ullensaker / Kisa, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Nest Sotra takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 25 puanlı Ullensaker / Kisa 5. sırada bulunuyor, Nest Sotra 18 puana sahip ve 11. sırada. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Nest Sotra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 412 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ullensaker / Kisa kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.75, Nest Sotra sahadan galip ayrılırsa 4.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Ullensaker / Kisa son haftadaki Nest Sotra müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra, Ullensaker / Kisa karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ullensaker / Kisa, 16 gol attı ve 13 gol yedi.

Nest Sotra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Nest Sotra, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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