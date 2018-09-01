Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray,bu yaz döneminde 6 oyuncu kadrosuna kattı. Nagatomo, Muğdat, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ı bonservisleriyle, Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi ise kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, Carole, Cavanda ve Bafetimbi Gomis'i bonservisleriyle sattı. Sarı-kırmızılılarda 29 golle gol kralı olan Gomis'in satılmasından sonra santrfor transferi yapılmaması ise tepki topladı. Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan, bir metin kaleme alarak Fatih Terim'in santrfor transferi istemesine vurgu yaparak yönetime tepki gösterdi.

ultrAslan'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bir transfer dönemi daha bitti. Gelen yeni aslanlarımıza tekrar hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz. Ancak transferin son düzlüğü birçok taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir. Hocamız Fatih Terim'in göreve geldiği devre arasından başlayarak geçen sezon sonunda da devam eden forvet isteğine rağmen, dar bir forvet rotasyonu ile üç kulvarda yarışa başlıyoruz. Kadromuzda bulunan her oyuncumuza forma için savaştığı müddetçe sevgimiz, güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır. Ancak ne yazık ki bu kadroyu tamamlayacak, şampiyonluğu taçlandıracak, Şampiyonlar Liginde daha büyük zaferlere uzanacak yatırımlar yapılmadı, tüm yük hocamıza ve mevcut kadroya yüklendi. Biliyoruz ki hocamız her zamanki gibi elinden gelenin fazlasını yapacak, takımımız aslan gibi savaşacak ve bizler taraftarlar olarak hangi mevkide eksiksek oradaymışçasına oynayacağız, takımımızla beraber savaşacağız! ultrAslan olarak Galatasaray için doğru işlere sonsuz destek verdiğimiz gibi yapılan hataları ve yanlışları da dile getirmemiz kaçınılmazdır. Bu alternatifsiz kadronun getireceği olası başarısızlıkların sorumlusu taraftar nezdinde mevcut yönetim olacaktır. Tıpkı kameralar karşısında verilen açık ve aleni sözlerin tutulmaması gibi bu da büyük bir yanlış olarak yönetimin hanesine yazılmıştır. İyi niyetle eksikleri tamamlamak adına verilen mücadelenin ve emeğin farkında olduğumuz bilinmelidir. Son olarak FFP transfer yapılmasını engelleyen kısıtlar değil, doğru yapılanma ve doğru transferler yapılması için bir kılavuzdur. Bu sınırlar içerisinde transfer yapmak da yöneticilerin görevidir. Ara transfer döneminde hatalardan ders alarak gereken eksiklikler tamamlanmalıdır. Şimdi camia olarak moralleri yüksek tutma zamanıdır. Bu inancı dalga dalga sahaya yayma, sonsuz desteği kenarda ve sahada savaşanlara hissettirme zamanıdır."

GALATASARAY YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 21. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar yaza iç transferle başladı. Sözleşmesi biten Ryan Donk'un mukavelesini yenileyen sarı-kırmızılılar daha sonra geçen sezon ikinci devreyi kiralık olarak geçiren Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den aldı.

Akhisarspor'la olan sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Muğdat Çelik'i de transfer eden Galatasaray sonrasında Everton'ın genç yeteneği Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı--kırmızılılar altyapı oyuncuları Ozan Kabak, Boran Güngör, Doğan Can Davas, Yunus Akgün ve Celil Yüksel'le protesyonel sözleşme imzalarken bu yaza damga vuran takviyesine de Emre Akbaba ile imza attı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Emre'yi Fenerbahçe'yi ile girdiği transfer yarışında geride bırakarak transfer etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra geçen sezon devre arasında Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralarken son olarak Akhisarspor'un milli sol beki Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transfer döneminde bonservis ve kiralama ücretlerine 8,45 milyon Euro öderken 9,15 milyon Euro'luk oyuncu satışı elde etti. Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Iasmin Latovlevici, Koray Günter, Hakan Balta, Eray İşcan, Cedric Carrasso ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Lionel Carole'u 750 bin Euro'ya Strasbourg'a, Luis Pedro Cavanda'yı 2,4 milyon Euro'ya Standard Liege'e, Bafetimbi Gomis'i de 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e sattı.

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