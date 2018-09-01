Öne Çıkanlar
ultrAslan
Futbol
Haberler > Futbol > ultrAslan, yönetime transfere ilişkin olarak tepki gösterdi

Galatasaray taraftar gruplarından UltrAslan, yönetime transfere ilişkin olarak tepki gösterdi

Galatasaray bu yaz Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ı bonservisleriyle, Henry Onyekuru ile Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu oyuncular için 8,5 milyon Euro harcarken 11 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray'da taraftar gruplarından ultrAslan, yönetime santrfor transferi yapılmadığı için tepki gösterdi

01 Eylül 2018 Cumartesi, 01:19:25 | Güncelleme:

 

 

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray,bu yaz döneminde 6 oyuncu kadrosuna kattı. Nagatomo, Muğdat, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ı bonservisleriyle, Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi ise kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, Carole, Cavanda ve Bafetimbi Gomis'i bonservisleriyle sattı. Sarı-kırmızılılarda 29 golle gol kralı olan Gomis'in satılmasından sonra santrfor transferi yapılmaması ise tepki topladı. Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan, bir metin kaleme alarak Fatih Terim'in santrfor transferi istemesine vurgu yaparak yönetime tepki gösterdi.

ultrAslan'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bir transfer dönemi daha bitti. Gelen yeni aslanlarımıza tekrar hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz. Ancak transferin son düzlüğü birçok taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir. Hocamız Fatih Terim'in göreve geldiği devre arasından başlayarak geçen sezon sonunda da devam eden forvet isteğine rağmen, dar bir forvet rotasyonu ile üç kulvarda yarışa başlıyoruz. Kadromuzda bulunan her oyuncumuza forma için savaştığı müddetçe sevgimiz, güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır. Ancak ne yazık ki bu kadroyu tamamlayacak, şampiyonluğu taçlandıracak, Şampiyonlar Liginde daha büyük zaferlere uzanacak yatırımlar yapılmadı, tüm yük hocamıza ve mevcut kadroya yüklendi. Biliyoruz ki hocamız her zamanki gibi elinden gelenin fazlasını yapacak, takımımız aslan gibi savaşacak ve bizler taraftarlar olarak hangi mevkide eksiksek oradaymışçasına oynayacağız, takımımızla beraber savaşacağız! ultrAslan olarak Galatasaray için doğru işlere sonsuz destek verdiğimiz gibi yapılan hataları ve yanlışları da dile getirmemiz kaçınılmazdır. Bu alternatifsiz kadronun getireceği olası başarısızlıkların sorumlusu taraftar nezdinde mevcut yönetim olacaktır. Tıpkı kameralar karşısında verilen açık ve aleni sözlerin tutulmaması gibi bu da büyük bir yanlış olarak yönetimin hanesine yazılmıştır. İyi niyetle eksikleri tamamlamak adına verilen mücadelenin ve emeğin farkında olduğumuz bilinmelidir. Son olarak FFP transfer yapılmasını engelleyen kısıtlar değil, doğru yapılanma ve doğru transferler yapılması için bir kılavuzdur. Bu sınırlar içerisinde transfer yapmak da yöneticilerin görevidir. Ara transfer döneminde hatalardan ders alarak gereken eksiklikler tamamlanmalıdır. Şimdi camia olarak moralleri yüksek tutma zamanıdır. Bu inancı dalga dalga sahaya yayma, sonsuz desteği kenarda ve sahada savaşanlara hissettirme zamanıdır."

GALATASARAY YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 21. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar yaza iç transferle başladı. Sözleşmesi biten Ryan Donk'un mukavelesini yenileyen sarı-kırmızılılar daha sonra geçen sezon ikinci devreyi kiralık olarak geçiren Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den aldı.

Akhisarspor'la olan sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Muğdat Çelik'i de transfer eden Galatasaray sonrasında Everton'ın genç yeteneği Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı--kırmızılılar altyapı oyuncuları Ozan Kabak, Boran Güngör, Doğan Can Davas, Yunus Akgün ve Celil Yüksel'le protesyonel sözleşme imzalarken bu yaza damga vuran takviyesine de Emre Akbaba ile imza attı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Emre'yi Fenerbahçe'yi ile girdiği transfer yarışında geride bırakarak transfer etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra geçen sezon devre arasında Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralarken son olarak Akhisarspor'un milli sol beki Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transfer döneminde bonservis ve kiralama ücretlerine 8,45 milyon Euro öderken 9,15 milyon Euro'luk oyuncu satışı elde etti. Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Iasmin Latovlevici, Koray Günter, Hakan Balta, Eray İşcan, Cedric Carrasso ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Lionel Carole'u 750 bin Euro'ya Strasbourg'a, Luis Pedro Cavanda'yı 2,4 milyon Euro'ya Standard Liege'e, Bafetimbi Gomis'i de 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e sattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.