Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken turizm merkezinde trafiğin aksamaması için ekipler de yoğun mesailerine başladı. Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ'a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor.