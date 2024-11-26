Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Otelciler yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarına başladı. Beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, havadan görüntülendi.
Bursa'da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı 39 santimetreye kadar ulaştı.
Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 derecede seyrederken turizm merkezinde trafiğin aksamaması için ekipler de yoğun mesailerine başladı. Jandarma ekipleri de 8.kilometreden itibaren Uludağ'a çıkan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolü yapıyor.
Kar küreme araçlarıyla yolların açık tutulması için çalışmaların sürdüğü merkezde yılbaşı hazırlıklarına da başlandı.
Karla kaplanan Uludağ'ın zirvesi havadan görüntülendi.
Otellerin ise yılbaşı öncesi sezonu açmak için hazırlıklarına başladığı öğrenildi.