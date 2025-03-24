Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Uluslar Ligi'nde yarı finaller Almanya'da - Futbol Haberleri

        Uluslar Ligi'nde yarı finaller Almanya'da

        UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentleri ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslar Ligi'nde yarı finaller Almanya'da!
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük karşılaşmaları, Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacak.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak.

        UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:

        Yarı final:

        4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)

        5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)

        Üçüncülük maçı:

        8 Haziran: (Stuttgart Arena)

        Final:

        8 Haziran: (Allianz Arena)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim