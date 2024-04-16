Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başlıyor

Dünyanın en büyük ve kapsamlı çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yıl 7’nci kez kapılarını açıyor.

22 Nisan – 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Bienal'de, görsel sanatlar projeleri için 879 proje ile rekor başvuru geldi.

Bu kapsamda 21 bin 350 çocuğun, 879 projesi ön inceleme sürecine alındı. Değerlendirme sonucunda ise, 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi sergilenmeye uygun görüldü.

KONSEPTİ ‘UMUT’ OLACAK 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti bu yıl ‘Umut’ olarak belirlendi. Bienal, mevcut gerçeklikten daha iyi bir geleceği hayal etmeyi ve hayalleri gerçeğe çevirmek üzere olan fikirlerin ilhamı olan sanatın farklı dallarını bulmak için yola çıkıyor. Bu yıl deprem bölgesindeki çocukların projelerinin de yer aldığı bienalde STK’lar, bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarında umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak. REKLAM Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin sanat yönetmenliği görevini yürüten Esra Özkan üstleniyor. Programda İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinlik düzenlenecek.

YAPAY ZEKA BİENALDE Bienal, bir yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri de ağırlayacak. Bienal’in 2024 programı kapsamında çocuklar ve gençler, hazırladıkları eserleri ve performansları İstanbul’da meydanlarda, vapurlarda ve belirlenen gösteri merkezlerinde sergileyecek. REKLAM

KAPSAMLI BİR BİENAL PROGRAM SİZİ İZLEYİCİLERİ BEKLİYOR Bienal programı kapsamında İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinliğin yapılması planlanıyor.