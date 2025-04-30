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        Haberler Kültür-Sanat Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22 Eylül'de başlıyor

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22 Eylül'de başlıyor

        Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:26
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        Adana Altın Koza Film Festivali 22 Eylül'de başlıyor
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        Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

        Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.

        Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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        #Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
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