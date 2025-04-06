Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Çoksesli müziğin tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın (SCA Müzik Vakfı) düzenlediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali muhteşem bir konserle başladı. 4 Nisan akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılan açılış konserinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Orkestra Şefi ve SCA Müzik Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Gürer Aykal, Orkestra Şefi ve SCA Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Rengim Gökmen, bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri, sanatçılar, basın mensupları, Ankara ve çevre illerden gelen sanatseverler katıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin çoksesli müzik hareketinin başladığı Başkent Ankara ve Türkiye’nin sanatsal kapasitesinin yansıtılmasının ilke edinildiği festivalin açılışını; Türkiye'nin başarılı orkestralarında ve konservatuarlarında görev alan ülkemizin yetiştirdiği genç, dinamik ve yetenekli müzisyenlerden oluşan Ankara Festival Orkestrası yaptı. Şef Orhun Orhon yönetimindeki açılış konserinde dünyaca ünlü Alman çellist Benedict Kloeckner, Şostakoviç’in 1 numaralı Çello Konçertosu’ndaki etkili yorumu sonrasında seyircinin coşkulu alkışlarına, Türkçe teşekkür ederek, Sollima ve Bach’tan iki bis parçasıyla cevap verdi.Konser, Ankara Festival Orkestrası’nın ikinci bölümünde seslendirdiği Haydn 101 numaralı Senfoni ile devam etti.

Ali Başman Festivalin açılış konuşmasını yapan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, “Başkentin kültür sanat hayatını zenginleştirmek üzere 38 yıldır düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 39. yılında siz değerli müzikseverleriyle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 38 yıllık geçmişiyle Başkentin en uzun soluklu etkinliği olan ve Vakıf amaçlarımız doğrultusunda azim ve özveri ile düzenlenen, en bilinen etkinliğimiz Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Ankara’nın vazgeçilmezleri arasında yerini korumaktadır” dedi. 30 Nisan’a kadar sürecek festivalin programı hakkında bilgi veren Vakıf Genel Sekreteri ve Festival Koordinatörü Pınar Alpay Yüksel, “Ankara baharı müzikle daha güzel, dedirten festivalimizde ‘bahar’, ‘tazelenme’, ‘yeniden doğuş’, ‘umut’, ‘değişim’, ‘festival, ‘çoksesli müzik’, ‘yaratıcılık’ ve ‘sanat’ akıllarınızdan çıkmasın istiyoruz. Bu bahar da festivalimizde neşe ve coşkular yaşamanızı diliyoruz. Pek çok ilk seslendirmeyi ve sahnelemeye tanıklık edeceğiniz festivalimizde, salonlarımızda buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

REKLAM Ülkemizin önde gelen orkestralarının yanı sıra çoğu Türkiye’ye ilk kez gelecek olan 11 ülkeden dünyaca ünlü 250’ye yakın sanatçı ve topluluğunun yer alacağı 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan’a kadar sürecek. Festival, 5 Nisan Cumartesi saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Türk müzisyenlerin de yer aldığı Hollanda’dan çağdaş müzik topluluğu Ensemble Orochi konseri ile devam edecek. Adını bir Japon efsanesindeki sekiz başlı ejderhadan alan Lahey merkezli bir topluluk Orochi; altı çalgıcı, mezzo-soprano ve şef olarak sekiz müzisyenden oluşuyor. Topluluk sekiz sanatsal niteliğin tek bir bütünlükte birleşmesini sembolize ediyor. Ensemble Orochi çağdaş müzikte ve 20. yüzyıl müziğinde uzmanlaşan, modern müziğin ayrı bir tür olmadığına, ancak iyi bilinen repertuar parçalarından ortaya çıktığına inanan, modern müziğe başka bir açıdan bakan ve bu bağlamda çağdaş bestecilerin kendileri için eser yazdığı bir orkestra olarak dikkat çekiyor.Ensemble Orochi, müziğin görseller, projeksiyonlar, tiyatro ve edebiyat gibi diğer sanat disiplinleriyle birleştirildiği konserler sunarak yeni izleyicilerin ilgisini çeken yeni bir soluk getiriyor.