Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yarışma filmleri açıklandı

Bu yıl 5 - 12 Ekim arasında gerçekleşecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alırken, bu yıl Kısa Film Yarışması’nda 10 film, Belgesel Yarışması’nda ise 8 film yarışacak.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve TV Bölüm Başkanı, İstanbul Fransız Enstitüsü'nün bursuyla Paris'te Ulusal Sinematografi ve Hareketli Görüntü Merkezi'nde (CNC) araştırma yapan Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Kanal D adlı televizyon kanalında yerli filmler ile başlayan kariyerinde farklı departmanlarda görev alan, 2006 yılında D Smart Digital Platform kuruluşunda görev alarak sorumlu direktör ünvanı ile uzun yıllar bu platformun yerli içeriklerini yayına hazırlayan Seçil Tanel, ve sinema yazarı, film eleştirmeni, SİYAD üyesi gazeteci, yazar Tunca Arslan’ın ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran geniş bir yelpaze bulunuyor.

REKLAM Jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek’in üstlendiği, tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil, senarist/yönetmen Melisa Önel ve neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede’den oluşan ana jüri karşısına çıkacak 'Ulusal Uzun Metraj Yarışması' filmler ve yönetmenleri şöyle; • Acı Kahve... Soner Sert • Ayşe... Necmi Sancak • Balinanın Bilgisi... Önder Şengül • Evcilik... Ümit Ünal • Fidan... Ayçıl Yeltan • Galata... Umut Osman Demirkol • Gülizar... Belkıs Bayrak • Hatırladığım Ağaçlar... Erhan Tuncer • Mukadderat... Nadim Güç • Savrulan Zaman... Selim Evci • Seni Bıraktığım Yerdeyim... Ümran Safter • Sevgili Katilim Berlin... Neco Çelik

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi, akademik çalışmalarını sinema ve göç, toplumsal değişme ve sinema, değişen/dönüşen sinema salonları ve seyir deneyimleri alanlarında yürüten, BirGün Gazetesi Pazar Eki'nde sinema üzerine yazan Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Radyo TV Sinema bölüm başkanlığı görevini yürüten, İzmir Ekonomi/ Çocuk Üniversitesinde danışmanlık görevini sürdüren, Hollanda Krallığı Büyük Elçiliği İnsan Hakları Programı desteğiyle yürütülen NAR projesinde Belgesel Atölye koordinatörlüğü görevinde bulunan Meral Özçınar ve İstanbul Kent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi, sinema tarihi araştırmacısı, SİAMER üyesi Özge Özyılmaz’ın oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında bu yıl 10 film Kısa Film Yarışması’nda, 8 film ise Belgesel Yarışması’nda yarışacak.

Senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; yönetmen Erdem Tepegöz; oyuncu Pınar Göktaş’ın ana jürisi karşısına çıkacak Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Oğuzhan Akalın’ın ‘Ağlamak Serbest Gülmek Yasak’, Ali Emre Ceylan’ın ‘Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor’, Adil Burak Aydın’ın ‘Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar’, Begüm Bayrak’ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği ‘Kurtlar’, Ece Dizdar’ın yönetmeni olduğu ‘Mükemmel’, Cansu Baydar’ın yönetmeni olduğu ‘Neredeyse Kesinlikle Yanlış’, Mert Erez’in yönetmenliğini yaptığı ‘Rehber’, Baturay Tunçat’ın ‘Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan’, Hazal Beril Çam’ın ‘Sinek Gibi’ ve Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği ‘Tavuk Suyuna Çorba’ filmleri yer alıyor.

Gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol; yönetmen, yapımcı akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun jürisinde yer aldığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise bu yıl Sevgi Hirschhaeuser’in yönettiği ‘Altın Eller’, Ali Kemal Pasiner’in yönettiği ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler’, Hasan Basri Özdemir’in yönetmenliğini gerçekleştirdiği ‘Bir Orkestranın İzinde’, İlcan Edgar Özuluca’nın yönetmeni olduğu ‘Fatoş’, Fatma Karakuş Kaçmaz’ın ‘Kadranı Olmayan Saat’, Zehra Yiğit’in yönetmeni olduğu ‘Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde’, Onur Mehame’nin ‘Suyun Hakkı’ ve Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü’ filmleri yer alıyor.