Uluslararası Galataport Jazz Festivali başlıyor

İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; 8-9 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda Uluslararası Galataport Jazz Festivali’nin ilkini hayata geçirecek.

New Orleans’ın rengarenk sokak şöleni Mardi Gras konseptine uyarlanacak Galataport İstanbul Doğuş Meydanı, “soul food” temalı lezzetlerle taçlandırılacak. Festival herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik alanına müzikseverlerin davul, piyano ve kontrbas enstrümanlarını deneyimleyebilecekleri bir trio standı konumlandıracak Dore Müzik, interaktif bir ortam yaratacak.

REKLAM Festivalin ilk günü 8 Haziran’da ana sahne, üniversiteli öğrenci gruplarını ağırlayacak. Ardından, uluslararası başarıya sahip dans sanatçısı Şükrü Kibar, Jazz Dans Atölyesi kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Festivalin ilk konserini, caz ve dansın iç içe geçtiği Swing Jazz’ın ilgi çeken grubu Flapper Swing üstlenecek. Repertuvarına 1920’ler ve 30’ların caz standartlarını ekleyen grup, Boğaz’a karşı nostalji rüzgarları estirecek. Afro-Amerikan tınılı sesi ve içten yorumuyla müzikallerden modern müzik topluluğu gösterilerine, caz, R&B, Latin, soul, blues gibi pek çok türde çalışmalara imza atmış ünlü sanatçı Melis Sökmen de etkinliğin ilk gününe renk katacak.

Festivalin ikinci günü 9 Haziran’da, tanınmış caz davulcusu ve çok yönlü müzisyen Ferit Odman, Ücretsiz İnteraktif Davul Atölyesi’ni izleyicilerle buluşturacak. Akabinde Jazz Karaoke etkinliğinde, amatör şarkıcıların ışığı parlayacak. İlerleyen saatlerde, Türkiye’nin caz starı Selen Beytekin Paris’te yaşayan Amerikalı caz trompetçisi Hermon Mehari’yi sahnesine konuk edecek. Selen Beytekin feat. Hermon Mehari konseri, müziğin evrensel diliyle bir kültür köprüsü kuracak. Festivalin finalinde ise hemen hemen bütün müzik türlerinin enerjisini seyircisine mükemmel biçimde aktaran usta müzisyen Fatih Erkoç, eğlence dolu bir caz performansı ortaya koyacak.

REKLAM Festivalde yer alacak ana gruplar: Flapper Swing, Melis Sökmen, Selen Beytekin feat. Hermon Mehari ve Fatih Erkoç. Festivalde sahne alacak sanatçılar: Şenova Ülker, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Dursun, Bulut Gülen, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Ercüment Orkut, Ozan Musluoğlu, Tunç Çakır, Ferit Odman, Derin Bayhan, Nevin Hetmanek, Jean Baptiste Hardy, Batu Şallıel, Erhan Erbelger, Volkan Topakoğlu, Aysun Sökmen, Evren Karakul, Ekin Bilgin, Emre Günaydın, Meriç Demirkol, Mehmet İrfan Uzun, Şükrü Kibar.