Uluslararası sularda avlanan orkinosun Akdeniz'den Çeşme'ye zorlu yolculuğu

"Kafeslerimiz bir aylık yolculuktan sonra yolculuğun en kritik noktalarından birisi olan Çeşme Boğazı'ndaki sığ noktaya geliyor. Burada su derinliği yaklaşık 15-16 metre, kafeslerimizin derinliği ise 25 metredir. Bu bölgede hem balıklarımızın hem de kafeslerimizin zarar görmemesi için ağların altını özel su altı balonlarıyla kaldırarak buradan emniyetli bir geçişi sağladık.