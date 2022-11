Fenerbahçe'nin hem futbolda hem de basketbolda formasını giymiş, tarihte ilklere imza atmış simge figürü Sinyor Can Bartu'nun adının verildiği üçüncü turnuvası ulusal ve uluslararası katılımcılarla düzenlendi. Azerbaycan, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Türkiye'den toplamda 16 takımın yer aldığı Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'na; FC Internazionale Milano (İtalya), Juventus Football Club (İtalya), CSKA Sofia (Bulgaristan), Neftçi Bakü PFK (Azerbaycan), Club Atletico De Madrid (İspanya), Villarreal Club de Futbol (İspanya), Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Göztepe, Altay, Manisa FK, Adana Demirspor, Başakşehir FK, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü katıldı. U11 sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmalar sonucunda Inter ile Galatasaray finale çıktı. Mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrılan Inter, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nda Galatasaray ikinci sırada yer alırken, Atletico Madrid üçüncü sırayı elde etti.