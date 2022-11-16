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Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nı Inter kazandı

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı 'Her ay bir turnuva' projesinin üçüncü ayağı olan Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nı Inter kazandı.

Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nı Inter kazandı
DHA

Fenerbahçe'nin hem futbolda hem de basketbolda formasını giymiş, tarihte ilklere imza atmış simge figürü Sinyor Can Bartu'nun adının verildiği üçüncü turnuvası ulusal ve uluslararası katılımcılarla düzenlendi. Azerbaycan, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Türkiye'den toplamda 16 takımın yer aldığı Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'na; FC Internazionale Milano (İtalya), Juventus Football Club (İtalya), CSKA Sofia (Bulgaristan), Neftçi Bakü PFK (Azerbaycan), Club Atletico De Madrid (İspanya), Villarreal Club de Futbol (İspanya), Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Göztepe, Altay, Manisa FK, Adana Demirspor, Başakşehir FK, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü katıldı. U11 sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmalar sonucunda Inter ile Galatasaray finale çıktı. Mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrılan Inter, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nda Galatasaray ikinci sırada yer alırken, Atletico Madrid üçüncü sırayı elde etti.

TAHİR KARAPINAR: HER AY BİR TURNUVA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Kulüp tarihimizde ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor herhalde. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Avrupa'dan kulüpler teklifimizi ikiletmeden geldiler. Burada onları ağırladık, misafirperverlik gösterdik ve çok mutlu oldular. Bizim çocuklarımızın hayallerini genişletmemiz gerekiyor. Avrupa'dan rakipleriyle oynadılar, kendi seviyelerini gördüler. Bizim için çok güzel bir turnuva geçti. İnşallah bu tarz organizasyonların devamını getiririz diye düşünüyorum. Gelişmeleri için de bu tür maçları oynamaları gerekiyor. Geçen ay da Almanya'daydık. Her ay bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Ali Koç ve yönetimi göreve geldikten bu yana altyapıya çok önem veriyor. Biz de bunun bilincindeyiz ve çok çalışıyoruz. Buradan oyuncular da çıkıyor, çok mutluyuz" dedi.

GÜLER BARTU: BENİM İÇİN BİR GURURDU BUGÜNÜ YAŞAMAK

Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ise çok güzel bir atmosfer olduğunu dile getirerek, "Uluslararası bir turnuva düzenlendi Can Bartu adına. Kulübümüzün genç sporculara ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Başkanımıza, kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Benim için bir gururdu bugünü yaşamak. A takımımıza da şampiyonluk diliyorum" diye konuştu.

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