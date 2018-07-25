Cadde'nin haberine göre, gazetecilere poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Ümit Kantarcılar, "Yeni bir işin toplantısı için geldim. Toplantımızı yaptık, şimdi alışveriş zamanı" dedi.

Yakışıklı oyuncu, "Dizi mi?, film mi?" sorusuna, "Aslında yeni sezonda bir dizide olacağım, aynı zaman da bir film projesi için de konuştuk ama kesinleşmeden bir şey söylemeyeyim" cevabını verdi.

Projeler hakkında ser verip sır vermeyen Kantarcılar, daha sonra alışverişe kaldığı yerden devam etti.

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