Umman telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

Umman telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve ulusal alan adı uzantısı; Körfez’de büyüyen ticaret hacminden turizm sektörünün check-in panolarına kadar geniş bir veri akışının ilk doğrulama satırında duruyor. Birleşik Arap Emirlikleri sınır kapısında “OM” stikerini gören gümrük görevlisi, RFID çipli plaka sistemine geçiş yaptığı için Umman aracını anında veri tabanına eşliyor. +968 prefiksli cep numaraları, bölgesel roaming anlaşması sayesinde GCC şebekelerinde düşük gecikmeyle çalışıyor; petrol kontrat ödemelerinde OMR kodu, eşik kurun sabitlenmesi nedeniyle risk katsayısını düşürüyor. .om alan adı, Abu Dabi-Cidde fiber ringine entegre yeni Anycast düğümleriyle birlikte, Orta Doğu’da en düşük DNS çözümleme süresi sunan üç ccTLD’den biri olarak raporlanıyor.

+968, 1974’te ITU tarafından tahsis edilen tek ülke kodu. Numara planı sekiz haneli abone yapısına dayanıyor: ilk üç rakam operatör ve hizmet tipini belirliyor. 790-799 blokları Omantel’in 5G NR mobil altyapısına, 710-719 blokları Ooredoo’nun 4G LTE ağına tahsisli. Sabit hattın 22-26 aralığı büyükşehir Muskat, 23 serisi Sohar ve Batinah bölgesini gösteriyor. Ülke, 2021’de tamamlanan “Fiber to the Village” projesiyle sabit hatların %82’sini GPON ağına taşıdı; bu, VoIP geçişinin kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Arama maliyetleri tarafında +968 prefiksli hattın GCC içi dolaşım ücreti, 2023 düzenlemesiyle dakikada 0,008 riyal tavan fiyatına çekildi; böylece konferans pazarında Umman numaraları tercih edilen çağrı köprüleri arasına girdi.

UMMAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

.co, .com, .net kısıtlı delegasyonlu olsa da ülkenin ülke kodlu üst seviye adı .om. 1996’da tahsis edilen uzantı, Telecommunication Regulatory Authority gözetiminde OMRANET tarafından işletiliyor. 2022’de Anycast DNS ağını Kuveyt ve Bahreyn POP’larını da kapsayacak şekilde genişletti; çözümleme süresi Dubai testinde 17 ms’ye düştü. Tescil şartı, Umman Ticaret Sicili’nde kayıtlı unvan veya marka belgesini ibraz etmek; bireysel başvurular .me.om alt alanına yönlendiriliyor. DNSSEC zorunluluğu ile kayıtların %95’i imzalı; phishing raporlarında .om uzantısı Orta Doğu ccTLD’leri arasında en düşük zararlı site oranına sahip üçüncü alan. StatCounter verisine göre Umman’daki sitelerin %41’i .com yerine .om uzantısını tercih ediyor; devlete ait portallerde bu oran %100.