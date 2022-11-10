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Ümraniye'de kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi, gözaltına alındı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tekrar bir araya gelmek isteği eski eşi tarafından reddedilen şüpheli dehşet saçtı. Yanında getirdiği benzinle kendisiyle birlikte eski eşini yakmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı

Ümraniye'de kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi, gözaltına alındı
Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi
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DHA

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre boşandığı eşinin evine gelen Kerim A, yanında getirdiği benzinle kendisiyle birlikte eski eşini yakmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Kerim A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre Kerim A. boşandığı eşi Yasemin Ç. ve iki çocuğunun yaşadığı eve geldi. Yasemin Ç. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kerim A. olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği benzin ile kendini ve eski eşini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polis ekipleri Kerim A'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat sonra ekipler, Yasemin Ç'yi evden çıkardı. İkna edilen Kerim A. ise gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri polis aracına götürülen Kerim A'ya saldırmak istedi. Öfkeli vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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