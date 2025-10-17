Ümraniyespor: 1 - Sarıyer: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor sahasında Sarıyer'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 30. (p) ve 61 dakikalarda Papis Malaly Dembele, 68'de Khouma Babacar kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 43. dakikada Benny'den geldi. Ayrıca 45+2. dakikada Benny direktt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 8 puanda kaldı. Sarıyer ise 7 puana yükseldi.
Ligin 11. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Sarıyer ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.