Ümraniyespor Trabzonspor maçı için artık heyecan doruğa çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşma öncesi bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...