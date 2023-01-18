Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda günün son mücadelesi Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Ümraniyespor Trabzonspor maçı için artık heyecan doruğa çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşma öncesi bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...
  • Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Ümraniyespor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak.
  • Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    ASPOR CANLI YAYIN İZLE
  • Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11

    Serkan Kırıntılı, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Umut.
  • Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trézéguet, Djaniny, Gómez

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.