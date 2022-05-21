Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Umut Bozok sezonun son maçını da boş geçmedi! Lacivert-beyazlılar sezonu İzmir'de Altay karşısında kapatırken Umut iki gol birden kaydetti.

42. dakikada Eysseric'in golüyle rakip fileleri havalandıran Umut, 63'te bir kez daha sahne aldı ve bu kez Hajradinovic'in pasını gole çevirerek skoru 4-1'e getirdi. Altay ağlarını iki kez sarsan Umut ligde ise gol sayısını 20'ye yükseltti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Umut ligde giydiği 39 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol krallığında zirvedeki yerini de korudu. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Ligue 2'de de gol krallığı sevinci yaşamıştı. 2017-18 sezonunda Nimes formasıyla 36 maça çıkan Umut rakip fileleri 24 kez havalandırmıştı.

EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU

Bu sezon en skorer ikinci sezonunu yaşayan Umut, Kasımpaşa formasıyla 7 golün de hazırlayıcısı oldu ve doğrudan 27 gole katkı sağladı.