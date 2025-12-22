Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı
Giriş: 22.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un tiyatro oyununu seyretmek için gittiği gösteri merkezinde gözaltına alındı.
