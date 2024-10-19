Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi 19 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Sean McNamara'nın oturduğu film 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Umut Kanatları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Umut Kanatları filminin konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Dennis Quaid, Heather Graham ve Selena Anduze'nin paylaştığı Umut Kanatları filmi, bu akşam televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Film, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir uçak yolculuğuna çıkan Doug White'ın uçuş serüvenini konu almaktadır. Peki, Umut Kanatları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?
UMUT KANATLARI OYUNCULARI KİMLER?
Dennis Quaid, Doug White rolünde
Heather Graham , Terri White rolünde
Jesse Metcalfe Kari Sorenson olarak
Abigail Rhyne Bailey White rolünde
Jessi Case, Maggie White rolünde
Brett Rice Jeff White rolünde
Rocky Myers Dan Favio rolünde
Selena Anduze Lisa Grimm rolünde
E. Roger Mitchell , Brian Norton rolünde
Joe Knezevich Ralph rolünde
Brandon Quinn, Ellis Ross rolünde
Roger Anthony Bill Jones rolünde
Raina Grey Donna rolünde
Trayce Malachi Buggy rolünde
Anna Enger Ritch Ashley Harrison rolünde
Wilbur Fitzgerald Joe Cabuk rolünde
Holly A. Morris Claire rolünde
Rachael Markarian Linda rolünde
James Healy Jr., Rahip Williams rolünde