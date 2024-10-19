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        Haberler Bilgi Yaşam Umut Kanatları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Umut Kanatları filmi ne zaman çekildi?

        Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi 19 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Sean McNamara'nın oturduğu film 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Umut Kanatları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Umut Kanatları filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:34
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        Başrollerini Dennis Quaid, Heather Graham ve Selena Anduze'nin paylaştığı Umut Kanatları filmi, bu akşam televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Film, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir uçak yolculuğuna çıkan Doug White'ın uçuş serüvenini konu almaktadır. Peki, Umut Kanatları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

        UMUT KANATLARI OYUNCULARI KİMLER?

        Dennis Quaid, Doug White rolünde

        Heather Graham , Terri White rolünde

        Jesse Metcalfe Kari Sorenson olarak

        Abigail Rhyne Bailey White rolünde

        Jessi Case, Maggie White rolünde

        Brett Rice Jeff White rolünde

        Rocky Myers Dan Favio rolünde

        Selena Anduze Lisa Grimm rolünde

        E. Roger Mitchell , Brian Norton rolünde

        Joe Knezevich Ralph rolünde

        Brandon Quinn, Ellis Ross rolünde

        Roger Anthony Bill Jones rolünde

        Raina Grey Donna rolünde

        Trayce Malachi Buggy rolünde

        Anna Enger Ritch Ashley Harrison rolünde

        Wilbur Fitzgerald Joe Cabuk rolünde

        Holly A. Morris Claire rolünde

        Rachael Markarian Linda rolünde

        James Healy Jr., Rahip Williams rolünde

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