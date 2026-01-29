Habertürk
        Umut Nayir resmen Trabzonspor'da! - Futbol Haberleri

        Umut Nayir resmen Trabzonspor'da!

        Trabzonspor, Umut Nayir'de mutlu sona ulaştı ve oyuncunun şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, Umut Nayir'in transferi karşılığında kendi kadrosundan Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a gönderecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:09
        Umut Nayir resmen Trabzonspor'da!
        Trabzonspor, golcü oyuncu Umut Nayir’in transferi için Konyaspor ile her konuda anlaşma sağladı.

        Anlaşma kapsamında Rayyan Baniya ve Olaigbe, bonservisleriyle birlikte Konyaspor’a transfer olacak.

        Bordo-mavili ekip, bu transferlerden toplam 4 milyon 20 bin Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca iki futbolcunun bir sonraki satışından %50 pay Trabzonspor’a ait olacak.

        Umut Nayir’in de Trabzonspor ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Rayyan Baniya transfer için Konyaspor’a gitmeyi kabul ederken, Olaigbe ile son görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

        Bordo-mavili kulüp, oyuncunun lisansının çıkarıldığını TFF'ye bildirdi.

        ANTALYASPOR MAÇINDA KADRODA!

        32 yaşındaki santrforun lisans işlemleri tamamlandı. Umut Nayır, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanacak maçın kadrosunda olacak.

        1.5+1 YILLIK SÖZLEŞME!

        Trabzonspor, deneyimli golcüyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir." denildi.

