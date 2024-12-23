Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme
Oyuncu Umut Oğuz'un 6 yıl önce evlendiği eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Mahkeme; ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi
Umut Oğuz'un, 2018'de evlendiği model ve oyuncu eşi Sevilay Tilda Oğuz'un açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı; "Müvekkil, 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz, çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil, artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi.
AYLIK 10 BİN LİRA GEÇİCİ NAFAKA
Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.
"ÇOCUĞUMUN BABASININ İTİBARI SARSILMASIN DİYE SUSTUM"
Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz; "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor" dedi.
Sevilay Tilda Oğuz; "Ben, para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı.
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.