Trabzonspor'un Arjantinli süperstarı Jose Sosa, bu sezon bambaşka...

Geçen sezon başında İtalyan devi Milan’dan kadroya katılan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzon’daki ilk senesinde sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Hem Ersun Yanal hem de Rıza Çalımbay döneminde bir türlü istenilen katkıyı veremeyen yıldız oyuncu, Ünal Karaman’la kendini buldu.

Fanatik'in haberine göre; Sezon başı hazırlık kampında sakatlığı nedeniyle fazla takımla çalışamayan ve yüksek maliyeti nedeniyle gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Sosa için Karaman devreye girmiş ve tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istemişti.

Yüzde 80 pas trafiği

Özellikle Slovenya kampında öğrencisiyle birebir görüşmeler yapan başarılı çalıştırıcı, Sosa’dan istediği katkıları almaya başladı. Geçen sezon saha içerisinde sorumluluk almaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Arjantinli oyuncu, bu sezon Fırtına’nın en çok topla buluşan ismi olmayı başardı. 4 maçta tam 343 kez topla oynayan tecrübeli futbolcu, 249 pasın 210’nunda da isabet buldu.

Geride bıraktığımız sezon yüzde 60 pas trafiği ile oynayan Sosa, Karaman’la birlikte bu rakamı yüzde 80’lere kadar çıkardı. Başarılı oyuncu, ortaya koyduğu oyunla hem teknik heyetin hem de taraftarın takdirini kazandı.

Pas hırsızı

Bordo-Mavililer’in hücumlarını yönlendiren Sosa, attığı kilit pasların yanı sıra savunmaya yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor.

Sahada kaldığı süre boyunca mücadeleden kaçmayan Arjantinli yıldız, hücum oyuncusu olmasına rağmen ilk 4 haftalık periyotta tam 18 kez top kaptı.

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