Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi'nin turizme kazandırılması için ziyaretçi merkezinin mimari konsept tasarım çalışmaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNESCO listesindeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor
        ABONE OL

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun en önemli ahşap camilerinden biri olarak kabul edilen ve bindirme tekniğiyle inşa edilen Mahmutbey Camisi'nin 2023 yılında Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin ardından caminin korunması ve ziyaretçilerin daha iyi deneyim yaşaması için çeşitli çalışmalar planlandı.

        Alan yönetim planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla caminin çevresinin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha erişilebilir ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin Ziyaretçi Deneyimi Gelişiyor" projesi, 2024 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan KUZKA desteğiyle hayata geçirildi.

        Proje kapsamında planlanan ziyaretçi merkezinin mimari konsept tasarım çalışmaları tamamlanarak önemli bir aşama bitirilmiş oldu. Bu doğrultuda caminin çevresinde dinlenme alanları ve ziyaretçilerin daha iyi hizmet alabileceği bir merkez tasarlandı. Yapılan peyzaj düzenlemeleriyle cami bahçesi daha estetik ve kullanışlı hale getirilirken, iyileştirilen aydınlatma sistemleri sayesinde cami ve çevresi gece saatlerinde daha etkileyici görünüme kavuşacak. Ayrıca, ziyaretçileri cami ve çevresi hakkında bilgilendiren tabelalar ve kültürel mirasla bağlantılı yöresel ürün satış üniteleri gibi yenilikler de projeye dahil edildi.

        Kastamonu turizmi açısından büyük önem atfedilen bu projeyle ilin tek Dünya Mirası Mahmutbey Camisi'nin daha cazip kültürel destinasyon haline gelmesi, kentin kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mahmutbey Camisi
        #unesco
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı