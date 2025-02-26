UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun en önemli ahşap camilerinden biri olarak kabul edilen ve bindirme tekniğiyle inşa edilen Mahmutbey Camisi'nin 2023 yılında Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin ardından caminin korunması ve ziyaretçilerin daha iyi deneyim yaşaması için çeşitli çalışmalar planlandı.

Alan yönetim planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla caminin çevresinin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha erişilebilir ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin Ziyaretçi Deneyimi Gelişiyor" projesi, 2024 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan KUZKA desteğiyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında planlanan ziyaretçi merkezinin mimari konsept tasarım çalışmaları tamamlanarak önemli bir aşama bitirilmiş oldu. Bu doğrultuda caminin çevresinde dinlenme alanları ve ziyaretçilerin daha iyi hizmet alabileceği bir merkez tasarlandı. Yapılan peyzaj düzenlemeleriyle cami bahçesi daha estetik ve kullanışlı hale getirilirken, iyileştirilen aydınlatma sistemleri sayesinde cami ve çevresi gece saatlerinde daha etkileyici görünüme kavuşacak. Ayrıca, ziyaretçileri cami ve çevresi hakkında bilgilendiren tabelalar ve kültürel mirasla bağlantılı yöresel ürün satış üniteleri gibi yenilikler de projeye dahil edildi.

Kastamonu turizmi açısından büyük önem atfedilen bu projeyle ilin tek Dünya Mirası Mahmutbey Camisi'nin daha cazip kültürel destinasyon haline gelmesi, kentin kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.