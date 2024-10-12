Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu UNICEF: İsrail'in Lübnan'a son 2 gündeki saldırılarında 7 çocuk öldü | Dış Haberler

        UNICEF: İsrail'in Lübnan'a son 2 gündeki saldırılarında 7 çocuk öldü

        Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in son 48 saatte Lübnan'a düzenlediği 3 hava saldırısında 7 çocuğun öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 06:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 06:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'in Lübnan'a son 2 gündeki saldırılarında 7 çocuk öldü"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesinin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Raporlarda, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği 3 hava saldırısında Lübnan'da 7 çocuğun öldüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; UNICEF'in açıklamasında, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutlarının Lübnan'da devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldığı" ifade edildi.

        Çocukların korunmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ve Lübnan'daki taraflara "derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #UNICEF
        #israil
        #lübnan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!