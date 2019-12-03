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Haberlerİş-YaşamUniCredit binlerce kişiyi işten çıkarıyor - Haberler

UniCredit 8 bin kişiyi işten çıkarıyor

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, yatırımcıların getirilerini iyileştirmek için hisse geri alımı yapacağını ve 2023 planları kapsamında maliyetleri kısmak için işgücünü yüzde 9 azaltacağını açıkladı. Milano merkezli banka böylelikle 1 milyar euro civarında bir artı yazmayı planlıyor. UniCredit, geçen hafta Yapı Kredi'deki ortaklığını da sonlandırmıştı

UniCredit Mustier
HABERTURK.COM / Ajanslar

Negatif faiz ortamı ve yavaşlayan büyüme ortamında İtalyan UniCredit, 2023 yılı için 5 milyar euro kâr öngördüğünü açıkladı. Banka bu yıl ise 4.7 milyar euro kâr bekliyor.

Yıllar süren yeniden yapılandırma sonrası hisse fiyatlarında istediği seviyeyi yakalayamayan banka, bu yıl ki net kârından yapacağı sermaye kazançlarındaki dağılımını ise yüzde 40'a çıkarma kararı alırken, yüzde 30 temettü geri ödemesiyle hisse geri alım opsiyonu da ekledi. 2023 yılında ise oranın yüzde 50'ye çıkarılması bekleniyor. 

2016 ortasında bankanın CEO koltuğuna oturan Jean Pierre Mustier, bilanço temizliğini öncelik edindiklerini belirterek maliyetleri kısma ve öz varlıkların dışında kalan unsurlardan kurtulacaklarını söylemiş, birleşme ya da satın alma yapılmayacağını kesin bir dille açıklamıştı.

Mustier, her ne kadar satın alma ve birleşmelerin gerekli olsa da bankalardaki düşük değerlemelerin buna engel olduğunu vurgulamış, gerekçe olarak da bunun için gerekli sermaye artırımının hisse sahiplerini negatif etkilemesini göstermişti. 

Yatırımcıları ödüllendirmek isteyen banka işgücünün yüzde 9'a denk gelen yaklaşık 8 bin çalışan ile yolları ayırarak yaklaşık 1 milyar euro tasarruf öngörüyor. Karar sonrası 500 şubenin de faaliyetine son verilecek.

Bankadan yapılan açıklamada yıllık gelir artışının 2018 - 2023 döneminde yüzde 0.8, maliyetlerdeki kesintinin de yüzde 0.2 olmasının beklendiği duyuruldu.

Türkiye'de Yapı Kredi'de payı bulunan İtalyan banka, geçen hafta Koç Topluluğu ile Koç Finansal Hizmetler'deki payların devri ve ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmalar imzalamıştı.

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