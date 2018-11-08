Türkiye'de Yapı Kredi Bankası'nın ortağı olan İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, sağladığı fonlamayı azaltacak. Banka, Yapı Kredi'nin şu anda UniCredit grubu içinden 2.6 milyar euro fonlama sağladığını ve bu fonlamayı iki yılda yüzde 50 azaltmayı planladığını açıkladı.

TELEKONFERANSTA AÇIKLANDI

Açıklama UniCredit yetkilisi tarafından üçüncü çeyrek bilançosu ardından gerçekleştirilen analist telekonferansı sırasında yapıldı. Yapı Kredi hissesi saat 14.40 itibariyle yüzde 2.27 değer kaybıyla işlem gördü.

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