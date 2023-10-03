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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Union Berlin taraftarlarından UEFA'ya protesto! - Futbol Haberleri

        Union Berlin taraftarlarından UEFA'ya protesto!

        Union Berlin taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Braga maçı öncesi UEFA'yı protesto eden bir koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar tribünde, ''Sporu umursamıyorsunuz, umursadığınız tek şey para!'' yazılı bir pankart açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 21:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:41
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        Union Berlin taraftarlarından UEFA'ya protesto!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin - Braga karşılaşması öncesi ev sahibi ekip tribünlerinden UEFA'ya protesto gerçekleştirildi.

        UEFA standartları nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak durumunda kalan Berlin taraftarı karşılaşma öncesi UEFA'yı hedef alan bir pankart açtı.

        Oyuncuların sahaya çıkış anında Union Berlin taraftarı, ''Sporu umursamıyorsunuz, umursadığınız tek şey para!'' yazılı bir pankart açtı.

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