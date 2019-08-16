E Kayıt başladı. Üniversite öğrencileri e kayıt ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden internet üzerinden kolaylıkla yapabilecek. E devlet üzerinden erişime açılan kayıtlar bugün itibariyle başladı. Peki, e kayıt nasıl yapılır? E kayıt son başvuru tarihi nedir?
ÜNİVERSİTRE E KAYIT NASIL YAPILIR?
E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine tıklayarak, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e devlet'e girerek işlemlerini kolayca halledebiliyorlar.
Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
E KAYIT SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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