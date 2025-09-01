Üniversite e-kayıt ekranı 2025-2026: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı. Böylece öğrenciler hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrendi. Şimdi ise sırada kayıt süreci var. Yüz yüze kayıt ve elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre üniversite kayıtları için süreç 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek olup ek yerleştirme takvimi açıklanacak. Peki, üniversite kayıtları kaç gün sürecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2025-2026 üniversite kayıt ekranı...
2025 YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 778 bin 298 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Merakla beklenen üniversite kayıt süreci de bugün itibarıyla başlıyor. Öğrenciler, e-kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Elektronik kaydını yaptıranlar barkodlu belgelerini yine e-Devlet üzerinden alabilecek. Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise yerleştikleri üniversiteye giderek kayıt yaptırabilecek. Peki üniversite kayıtları ne zaman bitecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2025-2026 üniversite kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı. Tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan 778 bin 298’i bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Şimdi ise sırada kayıt süreci var.
Kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Adaylar,''www.turkiye.gov.tr'' adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak, ''Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'' başlığı altındaki ''Üniversite e-Kayıt'' seçeneğini kullanabilecek.
Lise mezuniyeti Milli Eğitim Bakanlığı servisinden, askerlik durumu ise Asker Alma Dairesi’nden kontrol edilecek. Ancak lise mezuniyet bilgisi doğrulanamayan adaylar e-Kayıt yapamayacak ve yüz yüze kayıt için üniversitelere yönlendirilecek. e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, barkodlu kayıt belgesinin çıktısını alarak saklamalıdır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK
Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.