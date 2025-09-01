ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı. Tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan 778 bin 298’i bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Şimdi ise sırada kayıt süreci var.

Kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.