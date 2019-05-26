Neye ve kime göre engelli?

Erzurum'da dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde linç girişimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.A.'nın (40) cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği bir genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

POLİS EKİPLERİ LİNÇTEN KURTARDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı. İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.