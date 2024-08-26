2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Herhangi bir nedenle kayıtlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere de güzel haber geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Peki, 2024 Üniversite mazeret kaydı nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte Üniversite mazeret kayıt tarihleri ve YÖK açıklaması.