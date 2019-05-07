Alınan bilgiye göre, kaza saat 16.45 sıralarında Doğancıköy mevkiinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin K. idaresindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi. İHA'nın haberine göre kazada 24 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.