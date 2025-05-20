Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yürek yakan olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sütçüler ilçesi Çandır köyü mevkiindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

AYAĞI KAYDI SUYA DÜŞTÜ İDDİASI DHA'daki habere göre arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20) iddiaya göre, serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

VALİ ERİN'DEN AÇIKLAMA Isparta Valisi Abdullah Erin, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda öğle saatlerinde akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencimiz Muhammet Enes Sarıkaya'ya yoğun arama-kurtarma çalışmalarımıza rağmen maalesef vefat etmiş şekilde ulaştık. Genç bir evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Süleyman Demirel Üniversitesi camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.