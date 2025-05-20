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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son! | Son dakika haberleri

        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!

        Isparta'da, arkadaşlarıyla Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Muhammet Enes Sarıkaya, serinlemek isterken ayağı kayıp suya düştü. Arama- kurtarma ekipleri, 7 saat sonra Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:00
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        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
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        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yürek yakan olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sütçüler ilçesi Çandır köyü mevkiindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi.

        AYAĞI KAYDI SUYA DÜŞTÜ İDDİASI

        DHA'daki habere göre arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (20) iddiaya göre, serinlemek isterken ayağının kayması sonucu suya düşüp kayboldu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sütçüler Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ve UMKE ile dalgıç ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        7 saatlik arama sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Muhammet Enes Sarıkaya'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

        VALİ ERİN'DEN AÇIKLAMA

        Isparta Valisi Abdullah Erin, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda öğle saatlerinde akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencimiz Muhammet Enes Sarıkaya'ya yoğun arama-kurtarma çalışmalarımıza rağmen maalesef vefat etmiş şekilde ulaştık. Genç bir evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Süleyman Demirel Üniversitesi camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

        ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

        SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan da olayın ardından yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya'nın, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana gelen elim bir olay sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

        Kıymetli öğrencimizin vefatı, üniversitemiz camiasını derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı kaybın üzüntüsünü yürekten paylaşıyor, Süleyman Demirel Üniversitesi ailesi olarak derin taziyelerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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        #ısparta
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