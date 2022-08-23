Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu

"40 YILLIK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.