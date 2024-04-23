Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı YKS için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, 2024 YKS ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. Peki, ÖSYM tarafından açıklanan YKS oturum tarihleri ne zaman? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...