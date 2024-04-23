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        Haberler Gündem Üniversite sınavı YKS tarihi: TYT - AYT - YDT sınavları hangi ay, ayın kaçında uygulanacak? YKS ne zaman?

        Üniversite sınavı YKS: TYT - AYT - YDT sınavları ne zaman, ayın kaçında uygulanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:50
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı YKS için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, 2024 YKS ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. Peki, ÖSYM tarafından açıklanan YKS oturum tarihleri ne zaman? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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