Üniversite taban puanları 2021 2 ve 4 yıllık bölümler: 250 - 300 - 350 puan ile hangi üniversiteye girilebilir

Üniversite taban ve tavan puanları kaç? sorusu bugün gerçekleşen YKS'nin ardından merak ediliyor. Pek çok üniversite adayı vatandaşımız, 200-250-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.

200-250-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Üniversiteler, SAY (Sayısal),SÖZ (Sözel),EA (Eşit Ağırlık),DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.

ÖN LİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARI

LİSANS TABAN VE TAVAN PUANLARI