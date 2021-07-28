YKS taban puanı kaç? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler "2021 YKS taban puanı yani TYT taban puanı kaç?" sorusunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere YKS'nin ilk sınavı olan Temel Yetenek Testi - TYT puanı olmaksızın adaylar tercihte bulunamıyor. Tercih yapılabilmesi için ayrıca tercih edilecek bölüme göre TYT'de belirlenen baraj puanının da alınması gerekiyor. Peki, 2021 TYT baraj puanı kaç? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili haberimizde derlediğimiz detaylar...

2021 TYT - YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.