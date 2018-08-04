Üniversitelerin taban ve tavan puanları her sene tercih döneminde sonra yenileniyor. Bu sene yani 2018 üniversite taban ve tavan puanları da önümüzdeki dönemlerde belli olacak. Öğrenciler tercihlerini 2017 yılı verilerine göre yapacak.

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI SORGULAMA

ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 1

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 2

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için bir çok detaya ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS GİRİŞ

YÖK ATLAS İLE TERCİH ROBOTU İMKANI

2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

YÖK ÖnLisans Tercih Sihirbazı

2017 ÖSYS ile öğrenci alan önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

YÖK Lisans Atlası

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay parmaklarınızın ucunda...

2015, 2016 ve 2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarının (fakülte/yüksekokul) detayları burada yer almaktadır.

YÖK Önlisans Atlası

Önlisans programlarına Sınavsız Geçiş ve YGS puanı ile yerleşenlerin dağılımı, YGS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir “tık” ile ulaşın...

2015, 2016 ve 2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan önlisans programlarının (meslek yüksekokulu) detayları burada yer almaktadır.



YÖK Mezun Başarı Atlası

2017 Tercih Kılavuzu’nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görün değerlendirin. Sadece girdi değil, çıktı kalitesini de sınayın…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ