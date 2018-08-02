2018 YKS için yükseköğretim programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırası ÖSYM tarafından yayımlandı. 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolara sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır.

ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Yükseköğretim Ön Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri

018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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