Üniversite tercihine yapay zeka desteği

Türk girişimcilerin yarattığı yapay zeka uygulaması, öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı oluyor.

HyperChat isimli uygulama, puan tabloları ve rakamlar gibi bilgileri öğrencilere aktararak tercih sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Girişimden yapılan açıklamaya göre, bölümlerin puan, başarı sıralaması ve kontenjanlar gibi ilgili tüm soruları yanıtlayabilen yapay zeka uygulaması, aynı zamanda puan ve sıralama bilgileri ile kişisel tercihlerini iletenlere de en uygun bölümleri önerebiliyor.

FARKLI ENDÜSTRİLERDE HİZMET VERİYOR

2019 yılında Kaliforniya'da kurulan HyperbeeAI isimli girişimin bir ürünü olan HyperChat, yapay zekanın eğitim ve sağlık sistemlerine, şirketlere, belediyelere ve tüm kamu hizmetlerine entegre edilerek farklı alanlarda hizmet vermesini de sağlıyor.