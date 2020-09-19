üniversiteler açılacak mı

YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Ağustos ayına gelinmesiyle birlikte ise gözler YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteleri açılacağı tarihi Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki 2020 -2021 eğitim döneminde üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yer alan 1 Ekim tarihinde eğitimlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Yükseköğretim Kurulu’na gönderilen yazı şu şekildedir;

‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK’ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.’ ifadesi yer almaktadır.

UZAKTAN EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

– Akdeniz Üniversitesi

– Balıkesir Üniversitesi

– Batman Üniversitesi

– İstanbul Üniversitesi

– Sakarya Üniversitesi

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi

– Mimar Sinan Üniversitesi

– Ankara Üniversitesi

– Selçuk Üniversitesi

– Necmettin Erbakan Üniversitesi

– Konya Teknik Üniversitesi

– İskenderun Teknik Üniversitesi

– Bursa Uludağ Üniversitesi

– Yıldız Teknik Üniversitesi

YÖK'TEN AÇIKLAMA

2020 yılı üniversiteleri açılacağı tarihe ilişkin YÖK Başkanı Yekta Sara'ın yaptığı açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNİN ORANI YÜKSELTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."