Haberler Gündem Üniversiteler bugün tatil mi? Üniversiteler 30 Ekim Pazartesi açık mı? İşte cevabı

Üniversiteler bugün tatil mi? Üniversiteler 30 Ekim Pazartesi açık mı? İşte cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz akşam saatlerinde tatil müjdesi geldi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan müjdeyle bugün yani 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Peki, üniversiteler bugün tatil mi? Üniversiteler 30 Ekim Pazartesi açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 08:15 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:15 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anaoklulu, ilkokul, ortaokul ve liselere gelen tatil müjdesi sonrası tatilin detayları da merak edilmeye başlandı. Özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri bugün üniversitelerin açık olup olmayacağı sorusuna cevap arıyor. Peki, üniversiteler bugün tatil mi? Üniversiteler 30 Ekim Pazartesi açık mı? İşte cevabı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OKULLAR ATATİL MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması: Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.

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ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ? Bugün ilk ve ortaöğretim kademesindeki okullar tatil edildi. Ancak yükseköğretim yani üniversitelerle ilgili bir tatil kararı alınmadı. Dolayısıyla bugün üniversiteler açık oalcak.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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