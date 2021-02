Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli bir açıklama geldi. Üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağına ilişkin önemli satır başlarını sizler için hazırladık. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılır mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

İşte gönderilen o yazı “ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıkları olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceğine ilişkin açıklama yaptı.

"HER ÜNİVERSİTENİN KENDİSİ KARAR VERMELİ"

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerin eğitime çevrimiçi devam ettiğini, bazı programlarda ise yüz yüze eğitim yapıldığını belirterek, "Hem öğrencilerde hem de velilerde iki ayrı görüş mevcut. Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Her iki grubun da kendince haklı gerekçeleri var. Ama doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek. Üniversiteler kendi kararları ile bu süreci yönlendirecekler. Her üniversitenin kendi programını kendisi yaparak ilerlemesi doğru olacaktır" diye konuştu.