YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos tarihinde açıklanması sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de 2022- 2023 üniversite açılış tarihi oldu. Yeni döneme kısa bir süre kala gündeme gelen konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 2023 takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...