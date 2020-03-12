Yükseköğretim Kurulu ( YÖK),"Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

YÖK'ün açıklamasında, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri YÖK çatısı altında, YÖK'ün koordinasyonunda, YÖK'te üniversitelerle sürekli temasta olarak yürütülecek. 3 haftalık tatil sonrasında salgının durumuna göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesine göre hareket edilecek. Şuan için sadece 3 hafta tatil kararı kesin" ifadesine yer verildi.

YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.